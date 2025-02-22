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На Солнце были вспышки — вызовет ли это магнитные бури сегодня

22 февраля 2025 11:32
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 22 февраля — прогноз для метеочувствительных людей
У девушки болит голова. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 22 февраля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Солнце не было слишком активным в течение последних суток.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 февраля

За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Они не сильно влияют на Землю. В целом в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

У дівчини болить голова через магнітні бурі
У девушки болит голова. Фото: Pexels

Солнечная активность

Солнечная активность на 22 февраля:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 47.

Напомним, уже в следующем месяце украинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение. Это будет уникальное астрономическое явление.

Также мы писали о том, что астрономы обнаружили редкое идеальное кольцо света. Это явление это известно под названием "кольцо Эйнштейна".

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