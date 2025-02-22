Магнітні бурі 22 лютого — прогноз для метеочутливих людей

У дівчини болить голова. Фото: Pexels

Сьогодні, 22 лютого, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Сонце не було надто активним протягом останньої доби.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 лютого

Протягом минулої доби на Сонці сталося чотири спалахи класу С. Вони не сильно впливають на Землю. Загалом протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

У дівчини болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність

Сонячна активність на 22 лютого:

можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 47.

Нагадаємо, вже наступного місяця українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення. Це буде унікальне астрономічне явище.

Також ми писали про те, що астрономи виявили рідкісне ідеальне кільце світла. Це явище це відоме під назвою "кільце Ейнштейна".