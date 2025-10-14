Магнитные бури 14 октября — к чему готовиться метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 14 октября, не ожидается на Земле. В то же время зафиксировано 15 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния, а также одна М1,9.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 14 октября

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. Известно, что вспышки М-класса являются средними из крупных, а М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до незначительного шторма. Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки М.

Солнечная активность на 14 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 49

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

пейте больше воды — достаточное увлажнение облегчает работу сосудов и уменьшает головную боль;

кофе, энергетики, даже сладкие напитки могут усилить спазм сосудов;

лучше легкая пища — овощи, рыба, каши;

если есть возможность, то не планировать в этот день много дел;

контрастный душ или просто теплая ванна для ног;

легкие прогулки, поскольку кислород уменьшает спазм сосудов и успокаивает нервную систему;

сон не менее 8 часов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, будут ли в этом году украинцы переходить на зимнее время.

А в течении 13-19 октября в Украине прогнозируют спокойную погоду. В то же время местами возможны осадки и туманы.