Магнитные бури 14 октября — к чему готовиться метеозависимым сегодня

На Солнце 16 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь во вторник, 14 октября, не ожидается на Земле. В то же время зафиксировано 15 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния, а также одна М1,9.
Магнитные бури 14 октября
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. Известно, что вспышки М-класса являются средними из крупных, а М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до незначительного шторма. Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки М.
Солнечная активность на 14 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 49
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- пейте больше воды — достаточное увлажнение облегчает работу сосудов и уменьшает головную боль;
- кофе, энергетики, даже сладкие напитки могут усилить спазм сосудов;
- лучше легкая пища — овощи, рыба, каши;
- если есть возможность, то не планировать в этот день много дел;
- контрастный душ или просто теплая ванна для ног;
- легкие прогулки, поскольку кислород уменьшает спазм сосудов и успокаивает нервную систему;
- сон не менее 8 часов.
