Магнітні бурі 14 жовтня — до чого готуватися метеозалежним сьогодні

На Сонці 16 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у вівторок, 14 жовтня, не очікується на Землі. Водночас зафіксовано 15 спалахів класу С, які практично не мають впливу, а також один М1,9.
Магнітні бурі 14 жовтня
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Відомо, що спалахи М-класу є середніми з великих, а М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до незначного шторму. Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху М.
Сонячна активність на 14 жовтня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
- Кількість сонячних плям – 49
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- пийте більше води — достатнє зволоження полегшує роботу судин і зменшує головний біль;
- кава, енергетики, навіть солодкі напої можуть посилити спазм судин;
- краще легка їжа — овочі, риба, каші;
- якщо є можливість, то не планувати у цей день багато справ;
- контрастний душ або просто тепла ванна для ніг;
- легкі прогулянки, оскільки кисень зменшує спазм судин і заспокоює нервову систему;
- сон не менше 8 годин.
