Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На Сонці 16 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці 16 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:30
Магнітні бурі 14 жовтня — до чого готуватися метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 14 жовтня, не очікується на Землі. Водночас зафіксовано 15 спалахів класу С, які практично не мають впливу, а також один М1,9.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 14 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Відомо, що спалахи М-класу є середніми з великих, а М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до незначного шторму. Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху М.

Сонячна активність на 14 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 49
Магнітні бурі 14 жовтня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • пийте більше води — достатнє зволоження полегшує роботу судин і зменшує головний біль;
  • кава, енергетики, навіть солодкі напої можуть посилити спазм судин;
  • краще легка їжа — овочі, риба, каші;
  • якщо є можливість, то не планувати у цей день багато справ;
  • контрастний душ або просто тепла ванна для ніг;
  • легкі прогулянки, оскільки кисень зменшує спазм судин і заспокоює нервову систему;
  • сон не менше 8 годин.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чи будуть цього року українці переходити на зимовий час.

А упродовж 13-19 жовтня в Україні прогнозують спокійну погоду. Водночас місцями можливі опади та тумани.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації