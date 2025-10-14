Магнітні бурі 14 жовтня — до чого готуватися метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 14 жовтня, не очікується на Землі. Водночас зафіксовано 15 спалахів класу С, які практично не мають впливу, а також один М1,9.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 14 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Відомо, що спалахи М-класу є середніми з великих, а М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до незначного шторму. Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху М.

Сонячна активність на 14 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 49

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

пийте більше води — достатнє зволоження полегшує роботу судин і зменшує головний біль;

кава, енергетики, навіть солодкі напої можуть посилити спазм судин;

краще легка їжа — овочі, риба, каші;

якщо є можливість, то не планувати у цей день багато справ;

контрастний душ або просто тепла ванна для ніг;

легкі прогулянки, оскільки кисень зменшує спазм судин і заспокоює нервову систему;

сон не менше 8 годин.

