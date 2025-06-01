Прогноз магнитных бурь на 1 июня - будет умеренная активность Солнца

Женщина держится за голову из-за головной боли. Фото: Freepik

В воскресенье, 1 июня, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне: на Солнце произошли семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самая большая из которых М8,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 1 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 47.

Женщина страдает из-за головной боли. Фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о дождливом начале лета в Украине.

А в Харькове в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С.