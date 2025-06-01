Прогноз магнитных бурь на 1 июня - будет умеренная активность Солнца

На Солнце 11 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 1 июня, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
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В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне: на Солнце произошли семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самая большая из которых М8,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 1 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 47.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о дождливом начале лета в Украине.
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