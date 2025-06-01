Прогноз магнітних бур на 1 червня — буде помірна активність Сонця

На Сонці 11 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 1 червня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 29 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні: на Сонці відбулися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М8,2.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 1 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 47.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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