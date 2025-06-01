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На Сонці 11 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 1 червня 2025 13:39
Прогноз магнітних бур на 1 червня — буде помірна активність Сонця
Жінка тримається за голову через головний біль. Фото: Freepik

У неділю, 1 червня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні: на Сонці відбулися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М8,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 1 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 47.
Чи будуть магнітні бурі 1 червня
Жінка страждає через головний біль. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про дощовий початок літа в Україні.

А в Харкові протягом дня температура повітря коливатиметься у межах +21...+26 °С. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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