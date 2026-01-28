Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Метео На Солнце фиксируют вспышки — ожидать ли магнитных бурь

На Солнце фиксируют вспышки — ожидать ли магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:28
Прогноз магнитных бурь на 28 января — сколько вспышек на Солнце
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В среду, 28 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью сильных вспышек, что позволяет планировать день без серьезных опасений для здоровья.

Об этом сообщил Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 28 января

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле в среду будет колебаться от стабильного уровня до уровня незначительного шторма, а вероятность большого геомагнитного урагана составляет лишь 5%.

Реклама

Солнечная активность 28 января

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 33.
Магнітні бурі 28 січня
У женщины болит голова. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей: у метеочувствительных наблюдаются сонливость или нарушение сна, головная боль, ощущение "тяжести", раздражительность и снижение концентрации.

Кроме того, возможны перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе и обострение хронических заболеваний. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим явлениям.

Реклама

Напомним, в Киеве синоптики прогнозируют сильные морозы до -27.

А также Гидрометцентр предупреждает украинцев об опасности.

космос Солнце магнитные бури прогнозы метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации