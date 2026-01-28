Прогноз магнитных бурь на 28 января — сколько вспышек на Солнце

На Солнце фиксируют вспышки — ожидать ли магнитных бурь
В среду, 28 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью сильных вспышек, что позволяет планировать день без серьезных опасений для здоровья.
Прогноз магнитных бурь на 28 января
За последние 24 часа на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле в среду будет колебаться от стабильного уровня до уровня незначительного шторма, а вероятность большого геомагнитного урагана составляет лишь 5%.
Солнечная активность 28 января
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки М-класса — 25%;
- вероятность вспышки Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 33.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей: у метеочувствительных наблюдаются сонливость или нарушение сна, головная боль, ощущение "тяжести", раздражительность и снижение концентрации.
Кроме того, возможны перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе и обострение хронических заболеваний. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим явлениям.
