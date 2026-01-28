Прогноз магнитных бурь на 28 января — сколько вспышек на Солнце

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

В среду, 28 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной, с незначительной вероятностью сильных вспышек, что позволяет планировать день без серьезных опасений для здоровья.

Об этом сообщил Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 28 января

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле в среду будет колебаться от стабильного уровня до уровня незначительного шторма, а вероятность большого геомагнитного урагана составляет лишь 5%.

Реклама

Солнечная активность 28 января

вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки М-класса — 25%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 33.

У женщины болит голова. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей: у метеочувствительных наблюдаются сонливость или нарушение сна, головная боль, ощущение "тяжести", раздражительность и снижение концентрации.

Кроме того, возможны перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе и обострение хронических заболеваний. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим явлениям.

Реклама

Напомним, в Киеве синоптики прогнозируют сильные морозы до -27.

А также Гидрометцентр предупреждает украинцев об опасности.