Прогноз магнітних бур на 28 січня — скільки спалахів на Сонці

У середу, 28 січня, магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані, проте серйозних магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною, з незначною ймовірністю сильних спалахів, що дозволяє планувати день без серйозних побоювань для здоров'я.

Прогноз магнітних бур на 28 січня

За останні 24 години на Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю. Очікується, що геомагнітне поле у середу коливатиметься від стабільного рівня до рівня незначного шторму, а ймовірність великого геомагнітного буревію становить лише 5%.

Сонячна активність 28 січня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху М-класу — 25%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 33.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей: у метеочутливих спостерігаються сонливість або порушення сну, головний біль, відчуття "важкості", дратівливість та зниження концентрації.

Крім того, можливі перепади артеріального тиску, дискомфорт у серцево-судинній системі та загострення хронічних захворювань. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим явищам.

