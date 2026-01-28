Відео
Головна Метео На Сонці фіксують спалахи — чи очікувати магнітних бур

На Сонці фіксують спалахи — чи очікувати магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:28
Прогноз магнітних бур на 28 січня — скільки спалахів на Сонці
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У середу, 28 січня, магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані, проте серйозних магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде помірною, з незначною ймовірністю сильних спалахів, що дозволяє планувати день без серйозних побоювань для здоров'я.

Про це повідомив Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 28 січня

За останні 24 години на Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю. Очікується, що геомагнітне поле у середу коливатиметься від стабільного рівня до рівня незначного шторму, а ймовірність великого геомагнітного буревію становить лише 5%.

Сонячна активність 28 січня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 33.
Магнітні бурі 28 січня
У жінки болить голова. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей: у метеочутливих спостерігаються сонливість або порушення сну, головний біль, відчуття "важкості", дратівливість та зниження концентрації.

Крім того, можливі перепади артеріального тиску, дискомфорт у серцево-судинній системі та загострення хронічних захворювань. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим явищам.

Нагадаємо, у Києві синоптики прогнозують сильні морози до -27.

А також Гідрометцентр попереджає українців про небезпеку.

космос Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
