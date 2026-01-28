Погода сьогодні, 28 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час ожеледиці. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 28 січня, надали синоптики. Буде хмарно. У всіх областях, крім східних, пройдуть невеликий мокрий сніг і дощ.

Про це у вівторок, 27 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 28 січня

На Правобережжі очікується туман, а в більшості центральних, північних і Харківській областях — ожеледь. На дорогах усієї країни, крім півдня та Закарпаття, виникне ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності).

Переважно південний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, на Лівобережжі — до -9 °С. Удень потеплішає до -2...+3 °С. На півдні вночі буде -1...+4 °С, а вдень — -3...-8 °С, у Криму — +7...+12 °С.

У Києві та на Київщині хмарно, невеликі опади, переважно у вигляді дощу, туман, ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності). Швидкість переважно південного вітру — 5–10 м/с. Уночі температура у столиці знизиться до -3...-5 °С, а на Київщині — до -1...-6 °С. Удень у Києві повітря прогріється до 0 °С, а за межами столиці — до -2...+3 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 28 січня скрізь в Україні очікуються відлига, потепління, підвищення температури повітря. Денна температура коливатиметься в межах 0...+3 °С, на півдні — +3...+6 °С, у Криму — +6...+14 °С.

Періодичні мокрий сніг і дощ передбачаються на півночі, заході, у центрі та в Харківській області. У південних регіонах, Донецькій і Луганській областях без істотних опадів.

"Місцями ожеледь! Вона дуже небезпечна, бо оселяється не лише на дорогах чи тротуарах, а й на вертикальних поверхнях", — попереджає Діденко.

У Києві волого та хмарно, можливі мокрий сніг, дощ і туман, під час якого видимість становитиме 300–500 метрів. Удень очікується +1 °С.

Нагадаємо, початок лютого в Україні буде холодним. Синоптики прогнозують морози.

Раніше Наталка Діденко попередила, що після потепління в Україну повернеться арктичний холод. Це станеться вже наприкінці січня.