Погода сегодня, 28 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко

Люди идут по улице во время гололеда. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 28 января, дали синоптики. Будет облачно. Во всех областях, кроме восточных, пройдут небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На Правобережье ожидается туман, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях — гололед. На дорогах всей страны, кроме юга и Закарпатья, возникнет гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, на Левобережье — до -9 °С. Днем потеплеет до -2...+3 °С. На юге ночью будет -1...+4 °С, а днем — -3...-8 °С, в Крыму — +7...+12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и на Киевщине облачно, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман, гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности). Скорость преимущественно южного ветра — 5–10 м/с. Ночью температура в столице снизится до -3...-5 °С, а на Киевщине — до -1...-6 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до 0 °С, а за пределами столицы — до -2...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 января везде в Украине ожидаются оттепель, потепление, повышение температуры воздуха. Дневная температура будет колебаться в пределах 0...+3 °С, на юге — +3...+6 °С, в Крыму — +6...+14 °С.

Периодические мокрый снег и дождь предполагаются на севере, западе, в центре и в Харьковской области. В южных регионах, Донецкой и Луганской областях без существенных осадков.

"Местами гололед! Он очень опасен, потому что поселяется не только на дорогах или тротуарах, но и на вертикальных поверхностях", — предупреждает Диденко.

В Киеве влажно и облачно, возможны мокрый снег, дождь и туман, во время которого видимость составит 300–500 метров. Днем ожидается +1 °С.

Напомним, начало февраля в Украине будет холодным. Синоптики прогнозируют морозы.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что после потепления в Украину вернется арктический холод. Это произойдет уже в конце января.