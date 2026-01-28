Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует оттепель и опасность в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует оттепель и опасность в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:25
Погода сегодня, 28 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко
Люди идут по улице во время гололеда. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 28 января, дали синоптики. Будет облачно. Во всех областях, кроме восточных, пройдут небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 января

Погода в Украине 28 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На Правобережье ожидается туман, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях — гололед. На дорогах всей страны, кроме юга и Закарпатья, возникнет гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 28 января 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, на Левобережье — до -9 °С. Днем потеплеет до -2...+3 °С. На юге ночью будет -1...+4 °С, а днем — -3...-8 °С, в Крыму — +7...+12 °С.

Температуры в Украине 28 января 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и на Киевщине облачно, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман, гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности). Скорость преимущественно южного ветра — 5–10 м/с. Ночью температура в столице снизится до -3...-5 °С, а на Киевщине — до -1...-6 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до 0 °С, а за пределами столицы — до -2...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 января везде в Украине ожидаются оттепель, потепление, повышение температуры воздуха. Дневная температура будет колебаться в пределах 0...+3 °С, на юге — +3...+6 °С, в Крыму — +6...+14 °С.

Периодические мокрый снег и дождь предполагаются на севере, западе, в центре и в Харьковской области. В южных регионах, Донецкой и Луганской областях без существенных осадков.

"Местами гололед! Он очень опасен, потому что поселяется не только на дорогах или тротуарах, но и на вертикальных поверхностях", — предупреждает Диденко.

В Киеве влажно и облачно, возможны мокрый снег, дождь и туман, во время которого видимость составит 300–500 метров. Днем ожидается +1 °С.

Напомним, начало февраля в Украине будет холодным. Синоптики прогнозируют морозы.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что после потепления в Украину вернется арктический холод. Это произойдет уже в конце января.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации