Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 8 октября, сообщили синоптики. В частности, будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов Левобережья, а днем в Сумской и Харьковской областях ожидается дождь, на остальной территории без осадков. На западе страны ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер ожидается западный (в западных областях южный) со скоростью 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами прогнозируются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях будет составлять +3...+8 °С тепла, на остальной территории +6...+11 °С, на побережье морей до +13 °С. Днем будет +16...+21 °С, а на севере, северо-востоке страны и в Карпатах +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет +6...+11 °С, днем +12...+17 °С. В Киеве ночью ожидается +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 8 октября, циклон, обуславливающий дожди во многих областях, уйдет за пределы территории Украины.

По ее словам, страна окажется между двумя циклоническими системами, в частности - на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область с центром Gerda над Великобританией.

То есть, Украина будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем.

Поэтому во вторник осадков не предполагается, только в ближайшую ночь еще остатки наполнят влажной воздух, землю и деревья на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Температура воздуха завтра будет достаточно комфортной — +17...+22 °С, на юге +22...+25 °С, чуть свежее в северных областях, +12...+18 °С.

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 °С.

Диденко порекомендовала планировать что-то хорошее на открытом воздухе в среду и четверг, поскольку 9-10 октября в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода, с потеплением до +18...+24 °С.

Однако уже с воскресенья, с 13 октября, ожидается постепенное похолодание, которое к концу следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже кое-где до мокрого снега.

Напомним, что во Львовской области во вторник, 8 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в регионе составит +21 °C.

Также мы писали, что во вторник, 8 октября, в Харьковской области ожидается преимущественно пасмурная погода с периодическими прояснениями. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.