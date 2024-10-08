Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 8 жовтня, повідомили синоптики. Зокрема, буде хмарно з проясненнями. Вночі в більшості районів Лівобережжя, а вдень у Сумській та Харківській областях очікуються дощі, на решті території без опадів. На заході країни вночі та вранці місцями туман.

Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер очікується західний (у західних областях південний) зі швидкістю 7-12 м/с, на північному сході країни місцями прогнозуються пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях становитиме +3...+8 °С тепла, на решті території +6...+11 °С, на узбережжі морів до +13 °С. Вдень буде +16...+21 °С, а на півночі, північному сході країни та в Карпатах +12...+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі буде +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С. У Києві вночі очікується +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 8 жовтня, циклон, який зумовлював дощі в багатьох областях, піде за межі території Україні.

За її словами, країна опиниться поміж двох циклонічних систем, зокрема - на північному сході циклон Finny та циклонічна область із центром Gerda над Великою Британією.

Тобто, Україна перебуватиме під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем.

Тому у вівторок опадів не передбачається, лише найближчої ночі ще залишки наповнять вологою повітря, землю та дерева на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині.

Температура повітря завтра буде досить комфортною - +17...+22 °С, на півдні +22...+25 °С, трохи свіжіше в північних областях, +12...+18 °С.

У Києві 8-го жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16...+18 °С.

Діденко порекомендувала планувати щось хороше на відкритому повітрі у середу та четвер, оскільки 9-10 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна погода з потеплінням до +18...+24 °С.

Проте вже з неділі, з 13-го жовтня, очікується поступове похолодання, яке під завершення наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу.

Нагадаємо, що на Львівщині у вівторок, 8 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Максимальна температура у регіоні становитиме +21 °C.

Також ми писали, що у вівторок, 8 жовтня, в Харківській області очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.