Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

20 ноября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 20 ноября
Головная боль у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в среду, 20 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько мощных вспышек, которые могут привести солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 20 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М3.7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 20 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 27.
магнитные бури 20 ноября
Плохое самочувствие у женщины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

  • снизьте уровень стресса;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, недавно Габбл зафиксировал танец галактик, которые расположены в 390 млн световых лет от Земли. NASA опубликовала фото

Также мы писали, что в ноябре украинцы увидят яркий звездопад осени. Он отличается яркими и быстрыми метеорами, достигающими скорости до 70 км/с.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям – что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

11:23 В Филадельфии напомнили о 1000 днях большой войны в Украине

11:22 Подработка для подростков в Польше — какие зарплаты у украинцев

12:28 Путин готов к переговорам с Трампом, но есть нюанс, — Reuters

12:23 Еще одна категория мужчин получила право на отсрочку

11:59 В Одессе вынесли приговор йогу-коллаборанту — что известно

11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям – что говорит закон

11:27 Проехать в Молдову из Одессы завтра будет сложно — причина

11:23 В Филадельфии напомнили о 1000 днях большой войны в Украине

11:22 Подработка для подростков в Польше — какие зарплаты у украинцев

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо