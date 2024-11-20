Прогноз магнитных бурь на сегодня, 20 ноября

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в среду, 20 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько мощных вспышек, которые могут привести солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 ноября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М3.7.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Солнечная активность на 20 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 27.
Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:
- снизьте уровень стресса;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ.
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