Прогноз магнитных бурь на сегодня, 20 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

На Земле в среду, 20 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько мощных вспышек, которые могут привести солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М3.7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Солнечная активность на 20 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 27.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Freepik

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегетососудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

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