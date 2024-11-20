Прогноз магнітних бур на сьогодні, 20 листопада

Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у середу, 20 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці трапилося кілька потужних спалахів, які можуть призвести сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 20 листопада
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М3.7.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Сонячна активність на 20 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 27.
Як запобігти негативному впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:
- знизьте рівень стресу;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ.
Нагадаємо, нещодавно Габбл зафіксував танець галактик, які розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі. NASA опублікувала фото
Також ми писали, що у листопаді українці побачать найяскравіший зорепад осені. Він відрізняється яскравими і швидкими метеорами, які досягають швидкості до 70 км/с.
Читайте Новини.LIVE!