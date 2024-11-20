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Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

20 листопада 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 20 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у середу, 20 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці трапилося кілька потужних спалахів, які можуть призвести сонячний радіаційний шторм. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М3.7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Сонячна активність на 20 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 27.
магнітні бурі 20 листопада
Погане самопочуття у жінки. Фото: Freepik

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

  • знизьте рівень стресу;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, нещодавно Габбл зафіксував танець галактик, які розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі. NASA опублікувала фото

Також ми писали, що у листопаді українці побачать найяскравіший зорепад осені. Він відрізняється яскравими і швидкими метеорами, які досягають швидкості до 70 км/с. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль

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