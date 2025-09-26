Погода завтра, 27 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 сентября, дали синоптики. Осадков не ожидается, но местами температура снизится до заморозков.

Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 27 сентября

Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, а на остальной территории — до +1...+6 °С. На поверхности почвы возможны заморозки -3...0 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С. В Карпатах ночью будет -3...0 °С, а днем — +10...+15 °С.

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в области ожидается +1...+6 °С, на поверхности почвы возникнут заморозки -3...0 °С (I, желтый, уровень опасности), а днем потеплеет до +12...+17 °С. В Киеве ночная температура будет держаться в пределах +4...+6 °С, а дневная — около +15 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 27 сентября в Украине будет сухо. Ночью везде, кроме южных регионов, местами возможны заморозки. В течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С, а на юге — до +15...+19 °С.

В Киеве ночью будет холодно: +2...+5 °С, местами заморозки -3...0 °С. Днем воздух прогреется до +14...+16 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что суббота, 27 сентября, в Украине будет прохладной. В некоторых регионах даже предполагаются заморозки.

Также мы сообщали, что в Одессе 26 сентября объявляли штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15–17 м/с.