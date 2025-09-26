Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Можливі заморозки — яка погода буде в Україні завтра

Можливі заморозки — яка погода буде в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:13
Погода завтра, 27 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 вересня, надали синоптики. Опадів не очікується, але місцями температура знизиться до заморозків.

Про це в п'ятницю, 26 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 вересня 

Погода в Україні 27 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру​​​​

Уночі в південних областях, на Закарпатті та у Криму стовпчики термометрів знизяться до +4...+9 °С, а на решті території — до +1...+6 °С. На поверхні ґрунту можливі заморозки -3...0 °С. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С. У Карпатах уночі буде -3...0 °С, а вдень — +10...+15 °С.

Температури в Україні 27 вересня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в області очікується +1...+6 °С, на поверхні ґрунту виникнуть заморозки -3...0 °С (I, жовтий, рівень небезпечності), а вдень потеплішає до +12...+17 °С. У Києві нічна температура триматиметься в межах +4...+6 °С, а денна — близько +15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 вересня в Україні буде сухо. Уночі всюди, крім південних регіонів, місцями можливі заморозки. Упродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С, а на півдні — до +15...+19 °С. 

У Києві вночі буде холодно: +2...+5 °С, місцями заморозки -3...0 °С. Удень повітря прогріється до +14...+16 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що субота, 27 вересня, в Україні буде прохолодною. У деяких регіонах навіть передбачаються заморозки.

Також ми повідомляли, що в Одесі 26 вересня оголошували штормове попередження. Пориви вітру сягали 15–17 м/с.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації