Погода завтра, 27 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 вересня, надали синоптики. Опадів не очікується, але місцями температура знизиться до заморозків.

Про це в п'ятницю, 26 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 27 вересня

Уночі в південних областях, на Закарпатті та у Криму стовпчики термометрів знизяться до +4...+9 °С, а на решті території — до +1...+6 °С. На поверхні ґрунту можливі заморозки -3...0 °С. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С. У Карпатах уночі буде -3...0 °С, а вдень — +10...+15 °С.

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в області очікується +1...+6 °С, на поверхні ґрунту виникнуть заморозки -3...0 °С (I, жовтий, рівень небезпечності), а вдень потеплішає до +12...+17 °С. У Києві нічна температура триматиметься в межах +4...+6 °С, а денна — близько +15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 вересня в Україні буде сухо. Уночі всюди, крім південних регіонів, місцями можливі заморозки. Упродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С, а на півдні — до +15...+19 °С.

У Києві вночі буде холодно: +2...+5 °С, місцями заморозки -3...0 °С. Удень повітря прогріється до +14...+16 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що субота, 27 вересня, в Україні буде прохолодною. У деяких регіонах навіть передбачаються заморозки.

Також ми повідомляли, що в Одесі 26 вересня оголошували штормове попередження. Пориви вітру сягали 15–17 м/с.