Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото: cdn.abo.media

Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются умеренные дожди в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны с мокрым снегом. В южных областях местами небольшой дождь.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 17 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако на всей территории Украины, кроме Закарпатья, его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью будет 0...+5 °С, днем потеплеет до +3–8 °С, а в южной части — до +7–12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет облачно, пройдет дождь. Скорость западного ветра будет составлять 7–12 м/с, однако порывы будут до 15–18 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 0...+5 °С, а днем +3...+8 °С. В столице ночью будет +1...+3 °С, а днем — от +5 °С до +7 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях. Из-за порывов ветра до 15–18 м/с будет I (желтый) уровень опасности. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить работу транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

На всей территории Украины кроме Закарпатья будут порывы ветра до 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за снегопада и метели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеговинная опасность (III уровня).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Атмосферные фронты"

По прогнозу Наталки Диденко, 17 декабря Украина будет находиться в атмосферных фронтах, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом.

Сильный ветер будет дуть с западного и северо-западного направления. Его штормовые порывы будут достигать 17–22 м/с, а местами до 25 м/с.

Температура воздуха предполагается в течение дня в пределах +4...+9 °С, на юге +7...+12 °С, на северо-востоке 0...+4 °С.

В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15–20 м/с. Дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять +5...+7 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на зиму 2024–2025 годов. По их прогнозам, самым холодным зимним месяцем в этом году будет январь.

Также мы сообщали, что в Киеве и Киевской области погода 17 декабря будет опасной. На территории области ожидаются порывы ветра до 18 м/с и дожди.