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Возможны вьюги — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

17 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото: cdn.abo.media
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются умеренные дожди в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны с мокрым снегом. В южных областях местами небольшой дождь.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 17 декабря

Какая погода будет в Украине 17 декабря
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако на всей территории Украины, кроме Закарпатья, его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью будет 0...+5 °С, днем потеплеет до +3–8 °С, а в южной части — до +7–12 °С.

Карта температур на 17 декабря
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет облачно, пройдет дождь. Скорость западного ветра будет составлять 7–12 м/с, однако порывы будут до 15–18 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 0...+5 °С, а днем +3...+8 °С. В столице ночью будет +1...+3 °С, а днем — от +5 °С до +7 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях. Из-за порывов ветра до 15–18 м/с будет I (желтый) уровень опасности. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить работу транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Гидрометеорологические явления в Украине 17 декабря
Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

На всей территории Украины кроме Закарпатья будут порывы ветра до 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Снеголавинная опасность в Украине 17 декабря
Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за снегопада и метели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеговинная опасность (III уровня).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Атмосферные фронты 17 декабря
Карта "Атмосферные фронты"

По прогнозу Наталки Диденко, 17 декабря Украина будет находиться в атмосферных фронтах, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом.

Сильный ветер будет дуть с западного и северо-западного направления. Его штормовые порывы будут достигать 17–22 м/с, а местами до 25 м/с.

Температура воздуха предполагается в течение дня в пределах +4...+9 °С, на юге +7...+12 °С, на северо-востоке 0...+4 °С.

В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15–20 м/с. Дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять +5...+7 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на зиму 2024–2025 годов. По их прогнозам, самым холодным зимним месяцем в этом году будет январь.

Также мы сообщали, что в Киеве и Киевской области погода 17 декабря будет опасной. На территории области ожидаются порывы ветра до 18 м/с и дожди.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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