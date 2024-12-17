Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото: cdn.abo.media

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються помірні дощі, у Карпатах, на сході та північному сході країни з мокрим снігом. У південних областях місцями невеликий дощ.

Про це в понеділок, 16 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак на всій території Україні, крім Закарпаття, його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі буде 0...+5 °С, удень потеплішає до +3–8 °С, а в південній частині — до +7–12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно, дощитиме. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с, однак пориви будуть до 15–18 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 0...+5 °С, а вдень +3...+8 °С. У столиці вночі буде +1...+3 °С, а вдень — від +5 °С до +7 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища. Через пориви вітру до 15–18 м/с буде I (жовтий) рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також порушити роботу транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На всій території України, крім Закарпаття, будуть пориви вітру до 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через снігопад і хуртовину на високогiр'i схiдної частини Закарпатськоi областi очікується значна снiголавинна небезпека (III рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Атмосферні фронти"

За прогнозом Наталки Діденко, 17 грудня Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом.

Сильний вітер дутиме із західного та північно-західного напрямків. Його штормові пориви досягатимуть 17–22 м/с, а місцями до 25 м/с.

Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 °С, на півдні +7...+12 °С, на північному сході 0...+4 °С.

У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15–20 м/с. Йтиме дощ. Упродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 °С.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на зиму 2024–2025 років. За їхніми прогнозами, найхолоднішим зимовим місяцем цьогоріч буде січень.

Також ми повідомляли, що в Києві та Київській області погода 17 грудня буде небезпечною. На території області будуть пориви вітру до 18 м/с та дощі.