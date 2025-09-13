Видео
Может испортить отдых — прогноз изменчивой погоды на воскресенье

Может испортить отдых — прогноз изменчивой погоды на воскресенье

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 23:03
Погода в Украине 14 сентября: солнечно и тепло, местами гроза, местами гроза
Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 14 сентября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода с переменной облачностью. Лишь на крайнем западе днем прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в субботу, 13 сентября.

Читайте также:

Прогноз погоды на 14 сентября

По данным синоптиков, ночью и утром в Карпатах местами ожидается туман, что может усложнять видимость. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит 8-13°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

"Днем воздух прогреется до 20-25°, осадков не предвидится, кроме кратковременных дождей на крайнем западе страны", - отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики советуют жителям западных регионов подготовиться к кратковременным дождям и порывистому ветру. В то же время для большинства областей выходной день обещает быть комфортным и теплым. Особенно благоприятные условия ожидаются на юге и востоке страны.

Напомним, что начало сентября в Украине было теплым, однако синоптики уже сообщили, когда могут ожидаться первые заморозки.

Ранее мы также информировали, что метеорологи озвучили прогноз осени для Одессы. Они рассказали, стоит ли готовить более теплую одежду, или можно обойтись легкими плащами и куртками.

