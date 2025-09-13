Відео
Головна Метео Може зіпсувати відпочинок — прогноз мінливої погоди на неділю

Може зіпсувати відпочинок — прогноз мінливої погоди на неділю

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 23:03
Погода в Україні 14 вересня: сонячно і тепло, місцями гроза
Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 14 вересня, в Україні переважатиме суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Лише на крайньому заході вдень прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook у суботу, 13 вересня.

Читайте також:

Прогноз погоди на 14 вересня

За даними синоптиків, вночі та вранці в Карпатах місцями очікується туман, що може ускладнювати видимість. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с, у західних областях місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 8–13 °C, на Закарпатті та узбережжі морів 12–17 °C.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"Вдень повітря прогріється до 20–25 °C, опадів не передбачається, окрім короткочасних дощів на крайньому заході країни", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Синоптики радять жителям західних регіонів підготуватися до короткочасних дощів і поривчастого вітру. Водночас для більшості областей вихідний день обіцяє бути комфортним і теплим. Особливо сприятливі умови очікуються на півдні та сході країни.

Нагадаємо, що початок вересня в Україні був теплим, однак синоптики вже повідомили, коли можуть очікуватися перші заморозки. 

Раніше ми також інформували, що метеорологи озвучили прогноз осені для Одеси. Вони розповіли, чи варто готувати тепліший одяг, чи можна обійтися легкими плащами й куртками.

погода вересень прогноз погоди погода в Україні вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
