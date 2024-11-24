Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 ноября

Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается облачной, с морозами. Осадки возможны только в Карпатском регионе.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.
Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Карпатском регионе, а на остальной территории — без осадков. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер будет юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 м/с. В юго-восточных областях ожидаются местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться от -7...-2 °С, на западе — 0 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а теплее всего в западных и южных регионах — +2...+7 °С.
Прогноз погоды от Meteoprog
Синоптики прогнозируют переменную облачность в западных, центральных и восточных регионах. Солнечная погода ожидается преимущественно на юге — в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Черкасской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Осадки не прогнозируются. Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине — до -8 °C, а самые высокие показатели будут на Волыни — до +7 °C.
Напомним, погода в Харькове завтра ожидается морозной. На дорогах будет гололедица.
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