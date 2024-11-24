Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра arrow

Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра

24 ноября 2024 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 ноября
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается облачной, с морозами. Осадки возможны только в Карпатском регионе.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Карпатском регионе, а на остальной территории — без осадков. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер будет юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 м/с. В юго-восточных областях ожидаются местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября.
Погода в Украине 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться от -7...-2 °С, на западе — 0 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а теплее всего в западных и южных регионах — +2...+7 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog

Синоптики прогнозируют переменную облачность в западных, центральных и восточных регионах. Солнечная погода ожидается преимущественно на юге — в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Черкасской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября
Погода в Украине 25 ноября. Фото: Meteoprog

Осадки не прогнозируются. Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине — до -8 °C, а самые высокие показатели будут на Волыни — до +7 °C.

Напомним, погода в Харькове завтра ожидается морозной. На дорогах будет гололедица.

Также мы писали, какие комнатные растения способны прогнозировать погоду. Они могут показать это своим внешним видом.

погода Укргидрометцентр морозы прогноз погоды осадки погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:59 В Иране запустили центрифуги для обогащения урана — причина

Срочная новость

20:58 В Кривом Роге раздались взрывы — что известно

20:47 Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России

20:46 Вениславский раскритиковал предложение о расформировании ТЦК

20:41 Новый альянс — 12 стран объединились для помощи Украине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:22 Мир должен ответить на российскую эскалацию, — Зеленский

20:21 В ГПСУ сообщили о прекращении блокирования границы поляками

20:21 Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра

20:03 Вениславский прокомментировал эффективность работы ТЦК

Новость с фото

20:01 Магия адвент-календаря — где купить лучший и какие цены в Украине

20:59 В Иране запустили центрифуги для обогащения урана — причина

Срочная новость

20:58 В Кривом Роге раздались взрывы — что известно

20:47 Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России

20:46 Вениславский раскритиковал предложение о расформировании ТЦК

20:41 Новый альянс — 12 стран объединились для помощи Украине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:22 Мир должен ответить на российскую эскалацию, — Зеленский

20:21 В ГПСУ сообщили о прекращении блокирования границы поляками

20:21 Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра

20:03 Вениславский прокомментировал эффективность работы ТЦК

Новость с фото

20:01 Магия адвент-календаря — где купить лучший и какие цены в Украине

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету