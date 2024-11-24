Прогноз погоды в Украине на завтра, 25 ноября

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается облачной, с морозами. Осадки возможны только в Карпатском регионе.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Прогноз погоды на 25 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Карпатском регионе, а на остальной территории — без осадков. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер будет юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 м/с. В юго-восточных областях ожидаются местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться от -7...-2 °С, на западе — 0 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, а теплее всего в западных и южных регионах — +2...+7 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog

Синоптики прогнозируют переменную облачность в западных, центральных и восточных регионах. Солнечная погода ожидается преимущественно на юге — в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Черкасской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Погода в Украине 25 ноября. Фото: Meteoprog

Осадки не прогнозируются. Самая низкая температура воздуха ожидается на Черниговщине — до -8 °C, а самые высокие показатели будут на Волыни — до +7 °C.

Напомним, погода в Харькове завтра ожидается морозной. На дорогах будет гололедица.

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