Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 листопада

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні у понеділок, 25 листопада, очікується хмарною та з морозами. Опади можливі лише в Карпатському регіоні.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Прогноз погоди на 25 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ в Карпатському регіоні, а на решті території — без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер буде південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с. У південно-східних областях очікуються місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 25 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься від -7...-2 °С, на заході — 0 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, а найтепліше у західних та південних регіонах — +2...+7 °С.

Прогноз погоди від Meteoprog

Синоптики прогнозують мінливу хмарність у західних, центральних і східних регіонах. Сонячна погода очікується переважно на півдні — у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також у Черкаській, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Погода в Україні 25 листопада. Фото: Meteoprog

Опади не прогнозуються. Найнижча температура повітря очікується на Чернігівщині — до -8 °C, а найвищі показники будуть на Волині — до +7 °C.

Нагадаємо, погода в Харкові завтра очікується морозною. На дорогах буде ожеледиця.

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