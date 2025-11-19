Погода сегодня, 19 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Agnieszka Sadowska/Agencja Wyborcza.pl

Прогноз погоды в Украине на среду, 19 ноября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Дождей не ожидается только на западе и севере страны, а в центральных регионах возможен даже мокрый снег.

Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 19 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Тепло сохранится на юге и востоке Украины. На остальной территории ожидается снижение температуры.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В южных и восточных регионах ночью будет +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С, в Крыму — +15...+20 °С. На остальной территории ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а в большинстве центральных областей — до 0...+5 °С. Днем потеплеет до +2...+5 °С. В Карпатах ночью ожидается -4...-9 °С, а днем — около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость юго-восточного ветра — 5–8 м/с. Ночью в столице — 0...-2 °С, а в области — 0...-5 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +3...+5 °С, а в Киевской области — +2...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 ноября на юге Украины будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду в прилегающих регионах. Дожди, а при низкой температуре с переходом в мокрый снег будут идти в южных регионах, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, местами в Черкасской области и в Кропивницком с районами. Без существенных осадков будет в большинстве западных и северных областей, в Винницкой и Полтавской областях.

Ветер предполагается умеренный, только в Крыму и Приазовье — сильный. Ночью в западных и северных областях — 0...+4 °С, а на остальной территории — +2...+6 °С. Днем потеплеет всего до +3...+8 °С, только в Крыму — до +10...+14 °С.

В Киеве будет холодно: ночью -1...-3 °С, а днем — +3...+5 °С. Обойдется без осадков и сильного ветра.

