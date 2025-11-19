Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Морозы и мокрый снег — какая погода будет в Украине сегодня

Морозы и мокрый снег — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 06:25
обновлено: 07:00
Погода сегодня, 19 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Agnieszka Sadowska/Agencja Wyborcza.pl

Прогноз погоды в Украине на среду, 19 ноября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Дождей не ожидается только на западе и севере страны, а в центральных регионах возможен даже мокрый снег.

Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 ноября

Погода в Украине 19 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Тепло сохранится на юге и востоке Украины. На остальной территории ожидается снижение температуры.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В южных и восточных регионах ночью будет +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С, в Крыму — +15...+20 °С. На остальной территории ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а в большинстве центральных областей — до 0...+5 °С. Днем потеплеет до +2...+5 °С. В Карпатах ночью ожидается -4...-9 °С, а днем — около 0 °С.

Температуры в Украине 19 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость юго-восточного ветра — 5–8 м/с. Ночью в столице — 0...-2 °С, а в области — 0...-5 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +3...+5 °С, а в Киевской области — +2...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 ноября на юге Украины будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду в прилегающих регионах. Дожди, а при низкой температуре с переходом в мокрый снег будут идти в южных регионах, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, местами в Черкасской области и в Кропивницком с районами. Без существенных осадков будет в большинстве западных и северных областей, в Винницкой и Полтавской областях.

Ветер предполагается умеренный, только в Крыму и Приазовье — сильный. Ночью в западных и северных областях — 0...+4 °С, а на остальной территории — +2...+6 °С. Днем потеплеет всего до +3...+8 °С, только в Крыму — до +10...+14 °С.

В Киеве будет холодно: ночью -1...-3 °С, а днем — +3...+5 °С. Обойдется без осадков и сильного ветра.

Ранее Наталка Диденко предупредила о похолодании. Ожидаются морозы и мокрый снег.

Также мы сообщали, что в Одессе на 18 ноября прогнозировали неблагоприятные погодные условия. Ожидались дождь и шквальный ветер.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации