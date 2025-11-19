Відео
Відео

Морози та мокрий сніг — яка погода буде в Україні сьогодні

Морози та мокрий сніг — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:25
Оновлено: 19:25
Погода сьогодні, 19 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Agnieszka Sadowska/Agencja Wyborcza.pl

Прогноз погоди в Україні на середу, 19 листопада, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Дощів не очікується лише на заході та півночі країни, а в центральних регіонах можливий навіть мокрий сніг.

Про це у вівторок, 18 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 19 листопада 

Погода в Україні 19 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Тепло утримається на півдні та сході України. На решті території очікується зниження температури. 

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У південних і східних регіонах уночі буде +4...+9 °С, а вдень — +7...+12 °С, у Криму — +15...+20 °С. На решті території вночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а в більшості центральних областей — до 0...+5 °С. Удень потеплішає до +2...+5 °С. У Карпатах уночі очікується -4...-9 °С, а вдень — близько 0 °С.

Температури в Україні 19 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість південно-східного вітру — 5–8 м/с. Уночі у столиці — 0...-2 °С, а в області — 0...-5 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +3...+5 °С, а на Київщині — +2...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 листопада на півдні Україні рухатимуться атмосферні фронти, які зумовлять вологу погоду у прилеглих регіонах. Дощі, а за низької температури з переходом у мокрий сніг йтимуть у південних регіонах, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та у Кропивницькому з районами. Без істотних опадів буде в більшості західних і північних областей, на Вінниччині та Полтавщині. 

Вітер передбачається помірний, лише у Криму та Приазов'ї — сильний. Уночі в західних і північних областях — 0...+4 °С, а на решті території — +2...+6 °С. Удень потеплішає лише до +3...+8 °С, лише у Криму — до +10...+14 °С.

У Києві буде холодно: уночі -1...-3 °С, а вдень — +3...+5 °С. Обійдеться без опадів і сильного вітру.

Раніше Наталка Діденко попередила про похолодання. Очікуються морози та мокрий сніг.

Також ми повідомляли, що в Одесі на 18 листопада прогнозували несприятливі погодні умови. Очікувалися дощ і шквальний вітер.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
