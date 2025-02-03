Прогноз погоды в Украине 4 февраля - синоптики предупредили о морозах

Мужчина чистит авто от снега. Иллюстративное фото: Сергей Чузавков / УНИАН

В Украине во вторник, 4 февраля, стоит ожидать облачной погоды. На дорогах возможна гололедица, в связи с чем водителям стоит быть осторожными во время дорожного движения. В некоторых областях местами небольшой снег. Морозная погода накроет Карпаты.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 февраля

В Украине во вторник ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, лишь в большинстве южных областей, ночью и на крайнем западе страны обойдется без осадков. На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С, днем -3...+2 °С;

в Карпатах ночью -8...-13 °С, днем 0...-5 °С.

Погода в Украине 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 4 февраля

По прогнозам синоптиков, во вторник в регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 °C до -5 °C, днем столбики термометров покажут от -3 °C до +2 °C. Ветер ожидается северо-западного направления, 5-10 м/с.

В столице ночью будет прохладно, синоптики прогнозируют -1...-3 °C, а днем температура воздуха будет около 0 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 4 февраля

Прогноз от Натальи Диденко

Диденко сообщила, что во вторник ночью на территории Украины ожидается температура от -1 °C до -4 °C. В течение дня столбики термометров будут колебаться от -2 °C до +2 °C.

"Местами в Украине будет выпадать незначительный снег, так, больше для красивой картинки", — говорится в сообщении.

Карта осадков. Фото: Ventusky

В Киеве завтра предполагается местами небольшой снег и гололедица на дорогах. Ночью температура упадет до -1 °C...-3 °C, а днем будет около 0 °C.

Сообщение Диденко в Telegram

А в Харькове 4 февраля ударят сильные морозы. Синоптики призывают горожан подготовиться. В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует в некоторых регионах Украины снегопады.