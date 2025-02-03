Прогноз погоди в Україні 4 лютого — синоптики попередили про морози

Чоловік чистить авто від снігу. Ілюстративне фото: Сергій Чузавков / УНІАН

В Україні у вівторок, 4 лютого, варто очікувати хмарної погоди. На дорогах можлива ожеледиця, у зв'язку з чим водіям варто бути обережними під час дорожнього руху. В деяких областях місцями невеликий сніг. Морозна погода накриє Карпати.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 4 лютого

В Україні у вівторок очікується хмарна погода. Місцями невеликий сніг, лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни обійдеться без опадів. На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С, вдень -3...+2 °С;

в Карпатах вночі -8...-13 °С, вдень 0...-5 °С.

Погода в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 4 лютого

За прогнозами синоптиків, у вівторок в регіоні буде хмарно, місцями очікується невеликий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, удень стовпчики термометрів покажуть від -3 °C до +2 °C. Вітер очікується північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

У столиці вночі буде прохолодно, синоптики прогнозують -1…-3 °C, а вдень температура повітря буде близько 0 °C.

Прогноз погоди у Києві на 4 лютого

Прогноз від Наталії Діденко

Діденко повідомила, що у вівторок вночі на території України очікується температура від -1 °C до -4 °C. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до +2 °C.

"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки", — йдеться у повідомленні.

Карта опадів. Фото: Ventusky

У Києві завтра передбачається місцями невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Вночі температура впаде до -1 °C...-3 °C, а вдень буде близько 0 °C.

Повідомлення Діденко у Telegram

А у Харкові 4 лютого вдарять сильні морози. Синоптики закликами містян підготуватися. Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує у деяких регіонах України снігопади.