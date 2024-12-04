Прогноз погоды в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра.

Женщина в зимней одежде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 декабря, будет облачной и без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 5 декабря

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 °C до -5 °C. Холоднее всего будет в горных районах, где морозы достигнут самых низких показателей — в Карпатах до -9 °C.

Днем столбики термометров покажут от -3 до +2 °C. В южных областях будет теплее: ночью около 0 °C, а днем ​​воздух прогреется до +6 °C.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря.

Погода в Киеве 5 декабря

В столице 4 декабря ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -1…-3 °C, днем термометры будут показывать около 0 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 5 декабря.

Напомним, по прогнозам синоптика Наталки Диденко 5 декабря украинцам также стоит ждать тумана.

А во Львовской области 5 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, жителям региона следует опасаться слабого тумана и гололедицы на дорогах.