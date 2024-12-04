Прогноз погоди в Україні 5 грудня від Укргідрометцентру

Жінка в зимовому одязі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 грудня, буде хмарною і без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 5 грудня

За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C. Найхолодніше буде в гірських районах, де морози сягнуть найнижчих показників — у Карпатах до -9 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 °C до +2 °C. У південних областях буде тепліше: вночі близько 0 °C, а вдень повітря прогріється до +6 °C.

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 грудня

У столиці 4 грудня очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1…-3 °C, вдень термометри показуватимуть близько 0 °C.

Прогноз погоди у Києві на 5 грудня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозами синоптика Наталки Діденко 5 грудня українцям також варто чекати на туман.

А у Львівській області 5 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, мешканцям регіону варто остерігатися слабкого туману та ожеледиці на дорогах.