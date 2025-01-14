Погода сегодня 14 января в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 14 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица.

Об этом в понедельник, 13 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью -3...8 °С, а на Закарпатье и Прикарпатье -8...-13 °С. Днем в Украине будет -3...+2 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами будет гололедица. Скорость преимущественно юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до -3...-8 °С, а в Киеве — до -5...-7 °С. Днем за городом потеплеет до -3...+2 °С, а в столице - до 0...-2 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ночью во вторник, 14 января, будет прохладно: столбики термометров опустятся до -3...-8 °С, в западных областях — до -5...-10 °С, а в Карпатах — до -10...-12 °С. В течение дня температура повысится до -2...+2 °С.

Осадков не ожидается. Ветер западного направления на севере будет порывистым, но в большинстве областей умеренным.

В Киеве осадков не предвидится. Ночью будет -4...-7 °С, а днем 0...-2 °С.

Напомним, на 14 января синоптики прогнозируют опасную погоду. На дорогах в некоторых областях образуется гололедица.

Также мы сообщали, что в Харькове 14 января осадков не будет. Несмотря на это, погодные условия будут не слишком благоприятными: ожидается туман.