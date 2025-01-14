Погода сьогодні 14 січня в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця.

Про це в понеділок, 13 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 14 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Західний і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі -3...8 °С, а на Закарпатті та Прикарпатті — -8...-13 °С. Удень в Україні буде -3...+2 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями буде ожеледиця. Швидкість переважно південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -3...-8 °С, а в Києві — до -5...-7 °С. Удень за містом потеплішає до -3...+2 °С, а у столиці — до 0...-2 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

У високогiр'ї Iвано-Франкiвської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі у вівторок, 14 січня, буде прохолодно: стовпчики термометрів опустяться до -3...-8 °С, у західних областях — до -5...-10 °С, а в Карпатах — до -10...-12 °С. Упродовж дня температура підвищиться до -2...+2 °С.

Опадів не очікується. Вітер західного напрямку на півночі буде рвучким, але в більшості областей помірним.

У Києві опадів не передбачається. Уночі буде -4...-7 °С, а вдень 0...-2 °С.

Нагадаємо, на 14 січня синоптики прогнозують небезпечну погоду. На дорогах у деяких областях утвориться ожеледиця.

Також ми повідомляли, що в Харкові 14 січня опадів не буде. Попри це, погодні умови будуть не надто сприятливими: очікується туман.