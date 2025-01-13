Погода в Україні завтра, 14 січня, буде хмарною

Людина ховається від снігу. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні завтра, у вівторок, 14 січня, буде хмарною, з проясненнями, але без опадів. На дорогах західних, північних областей, а також у Вінницькій та Черкаській областях місцями прогнозується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 січня

Карта погоди від Укргідрометцентру

Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме -8...-3 °С, на Закарпатті та Прикарпатті -13...-8 °С, вдень -3...+2 °С.

Прогноз погоди для Київщини та Києва

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме -8...-3 °С, вдень -3...+2 °С. У Києві вночі -7...-5 °С, вдень -2...0 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта негоди від Укргідрометцентру

Завтра, 14 січня, на високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпаття прогнозується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень, помаранчевий).

Нагадаємо, найближчими днями в Україні погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують численні труднощі для водіїв.

Також ми повідомляли, що завтра у Києві та області можлива ожеледиця та невеликі морози. Крім того, буде хмарно.