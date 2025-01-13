Погода в Украине завтра, 14 января, будет облачной

Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде завтра
Погода в Украине завтра, во вторник, 14 января, будет облачной, с прояснениями, но без осадков. На дорогах западных, северных областей, а также в Винницкой и Черкасской областях, местами прогнозируется гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 14 января
Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -8...-3 °С, на Закарпатье и Прикарпатье -13...-8 °С, днем -3...+2 °С.
Прогноз погоды для Киевщины и Киева
В столичном регионе также будет облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура ночью составит -8...-3 °С, днем -3...+2 °С. В Киеве ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Завтра, 14 января, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3-йуровень, оранжевый).
Напомним, в ближайшие дни в Украине ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют многочисленные трудности для водителей.
Также мы сообщали, что завтра в Киеве и области возможна гололедица и небольшие морозы. Кроме того, будет облачно.
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