Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 ноября, дали синоптики. Будет небольшая облачность, без осадков. Только в Луганской, Донецкой областях и Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный (на востоке и юге страны северо-восточный) ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью -2...-7 °С, в Крыму, на крайнем западе и востоке страны около 0°С. Днем будет от -2 °С до +3 °С, а в большинстве западных областей и в Одесской области +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -2...-7 °С, а днем — от -2 °С до +3 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до -4...-6 °С, а днем поднимутся до 0...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 ноября в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая погода. Осадки в виде снега и мокрого снега будут ночью на востоке и вечером на крайнем западе.

Ночная температура воздуха будет держаться в пределах -1...-6 °С, на севере до -6...-9 °С. Днем в Украине будет -2...+4 °С, на юге +3...+6 °С, в западных областях +4...+8 °С.

В Киеве осадки маловероятны, даже будет солнечно. Ночью температура в столице составит -3...-6 °С, а днем около 0 °С.

Ранее Наталка Диденко предупреждала, что во вторник, 26 ноября, в Украине ожидается снижение температуры. В некоторых регионах пройдет мокрый снег.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Харькове 26 ноября ночью будет до -6 °С. Осадков не ожидается, однако из-за заморозков на дорогах может образоваться гололедица.