Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 листопада, надали синоптики. Буде невелика хмарність, без опадів. Лише в Луганській, Донецькій областях і Криму місцями невеликий мокрий сніг і дощ. У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це в понеділок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний (на сході та півдні країни північно-східний) вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі -2...-7 °С, у Криму, на крайньому заході та сході країни близько 0 °С. Удень буде від -2 °С до +3 °С, а в більшості західних областей і в Одеській області +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -2...-7 °С, а вдень — від -2 °С до +3 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до -4...-6 °С, а вдень піднімуться до 0...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 листопада в більшості регіонів України переважатиме суха погода. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу будуть лише вночі на сході та ввечері на крайньому заході.

Нічна температура повітря триматиметься в межах -1...-6 °С, на півночі до -6...-9 °С. Удень в Україні буде -2...+4 °С, на півдні +3...+6 °С, у західних областях +4...+8 °С.

У Києві опади малоймовірні, навіть буде сонячно. Уночі температура у столиці становитиме -3...-6 °С, а вдень — близько 0 °С.

Раніше Наталка Діденко попереджала, що у вівторок, 26 листопада в Україні очікується зниження температури. У деяких регіонах пройде мокрий сніг.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 26 листопада вночі буде до -6 °С. Опадів не очікується, однак через заморозки на дорогах може утворитися ожеледиця.