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Мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

25 ноября 2024 05:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 25 ноября, от Укргидрометцентра
Сильный ветер зимой. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь ночью в Карпатском регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный, на востоке и юге страны — северный, со скоростью 5-10 м/с. В юго-восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять -2...-7 °С, в западных областях около 0 °С. Днем от -2...-3 °С, на западе и юге страны +2...+7 °С.

Мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 25 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять -2...-7 °С, днем -2...+3 °С.

В Киеве ночью будет -4...-6 °С, днем 0...+2 °С.

Напомним, что погода во Львове и области сегодня, 25 ноября, ожидается облачной, но с прояснениями. Ночью будет идти дождь и мороз.

Также мы сообщали, что погода в Харькове и области в этот день ожидается морозной. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах.

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