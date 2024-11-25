Прогноз погоди в Україні у понеділок, 25 листопада, від Укргідрометцентру

Сильний вітер взимку. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 25 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише вночі в Карпатському регіоні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний, на сході та півдні країни північний — зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме -2...-7 °С, у західних областях близько 0 °С. Вдень від -2...-3 °С, на заході та півдні країни +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 25 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями і без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С.

У Києві вночі буде -4...-6 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові та області сьогодні, 25 листопада, очікується хмарною, однак з проясненнями. Вночі будуть дощ та мороз.

Також ми повідомляли, що погода в Харкові та області в цей день очікується морозною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.