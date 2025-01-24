Погода в Украине на завтра 25 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Мужчина идет по улице, которую коммунальщик чистит от снега. Иллюстративное фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 25 января, будет облачной и теплой. По всей стране объявлен желтый уровень опасности из-за густого тумана. Также на юге, востоке и местами в центральной части ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха продолжает повышаться, однако в Карпатах прогнозируют мороз до -7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 января

Синоптики прогнозируют ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях незначительный дождь, местами с мокрым снегом. Южный и юго-восточный ветер будет достигать скорости 3-8 м/с. Также на всей территории ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 м, поэтому призываем быть осмотрительными на дорогах.

Предупреждение о тумане в Украине 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, в Карпатах -2...-7 °C, на юге и в Крыму +2...+7 °C;

днем +1...+6 °C, в южных областях и Крыму +6...+11 °C.

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают о снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской области.

Карта погоды в Украине на 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 25 января

"Осадки, небольшой дождь или мокрый снег пройдут 25 января на юге, в центре и на востоке. В остальное время — без существенных осадков", — сообщает синоптик Наталка Диденко.

Ветер будет умеренным, южных направлений. Также в Украине продолжает теплеть: в течение дня ожидается +3...+7 °C, а в южных областях +6...+11 °C.

Погода в Европе на 26 января. Фото: Наталка Диденко / Facebook

Напомним, что синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду на выходных 25-26 января, однако предостерегают из-за сильного тумана.

В то же время во Львове значительных осадков не ожидают 25 января, однако на дорогах будет гололедица.