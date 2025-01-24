Погода в Україні на завтра 25 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Мороз та дощ із мокрим снігом — яким областям не пощастить завтра
Погода в Україні в суботу, 25 січня, буде хмарною та теплою. По всій країні оголошено жовтий рівень небезпеки через густий туман. Також на півдні, сході та подекуди в центральній частині очікується дощ із мокрим снігом. Температура повітря продовжує підвищуватися, однак в Карпатах прогнозують мороз до -7 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 25 січня
Синоптики прогнозують вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях незначний дощ, місцями з мокрим снігом. Південний та південно-східний вітер сягатиме швидкості 3-8 м/с. Також на всій території вночі та вранці можливий туман із видимістю 200-500 м, тож закликаємо бути обачними на дорогах.
Температура повітря:
- вночі -2...+3 °C, у Карпатах -2...-7 °C, на півдні та в Криму +2...+7 °C;
- вдень +1...+6 °C, у південних областях та Криму +6...+11 °C.
Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Прогноз від Наталки Діденко на 25 січня
"Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25-го січня на півдні, у центрі та на сході. Решта часу — без істотних опадів", — повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер буде помірним, південних напрямків. Також в Україні продовжує теплішати: упродовж дня очікується +3...+7 °C, а в південних областях +6...+11 °C.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують в Україні теплу погоду на вихідних 25-26 січня, однак застерігають через сильний туман.
Водночас у Львові значних опадів не очікують 25 січня, проте на дорогах буде ожеледиця.
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