Погода в Україні на завтра 25 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Чоловік йде вулицею, яку комунальник чистить від снігу. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

Погода в Україні в суботу, 25 січня, буде хмарною та теплою. По всій країні оголошено жовтий рівень небезпеки через густий туман. Також на півдні, сході та подекуди в центральній частині очікується дощ із мокрим снігом. Температура повітря продовжує підвищуватися, однак в Карпатах прогнозують мороз до -7 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 січня

Синоптики прогнозують вночі в південних, східних та Дніпропетровській областях незначний дощ, місцями з мокрим снігом. Південний та південно-східний вітер сягатиме швидкості 3-8 м/с. Також на всій території вночі та вранці можливий туман із видимістю 200-500 м, тож закликаємо бути обачними на дорогах.

Попередження про туман в Україні 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, у Карпатах -2...-7 °C, на півдні та в Криму +2...+7 °C;

вдень +1...+6 °C, у південних областях та Криму +6...+11 °C.

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської області.

Мапа погоди в Україні на 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 25 січня

"Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25-го січня на півдні, у центрі та на сході. Решта часу — без істотних опадів", — повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер буде помірним, південних напрямків. Також в Україні продовжує теплішати: упродовж дня очікується +3...+7 °C, а в південних областях +6...+11 °C.

Погода в Європі на 26 січня. Фото: Наталка Діденко / Facebook

Нагадаємо, що синоптики прогнозують в Україні теплу погоду на вихідних 25-26 січня, однак застерігають через сильний туман.

Водночас у Львові значних опадів не очікують 25 січня, проте на дорогах буде ожеледиця.