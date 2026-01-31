Погода в Украине 1 февраля — где будет мороз -25°

Морозная погода со снегом. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 февраля, в Украине будет холодная погода с аномальными морозами. Столбики термометров до -20...-25 °C, а в некоторых регионах возможен снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Погода на 1 февраля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что ближайшей ночью ожидаются сильные морозы до -20...-25 °C. Днем температура поднимется до -12...17 °C. В то же время на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине ночью ожидается -15...-20 °C, а днем -9...-14 °C.

В южных областях ночью будет -9...-14 °C, а днем -4...-9 °C. В Крыму и Закарпатье ночью и днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-6 °C мороза, днем на Закарпатье местами около 0 °C.

Прогноз погоды на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Осадков завтра не предвидится, только в юго-восточной части ночью снег. Также на дорогах страны местами гололедица. В течение дня будет преобладать северный ветер с порывами 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 февраля от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что ночью 1 февраля ожидается -18...-23 °C, на севере и западе местами -23...-25 °C. В то же время днем температура воздуха будет колебаться в пределах -12...-17 °C.

Карта температур на 1 февраля. Фото: Метеопост

На юге страны будет несколько теплее, но показатели будут не летние. Так, ночью следует ожидать -10...15 °C, а днем -5...-10 °C.

Напомним, на Украину надвигаются аномальные морозы до -30 °C. Синоптики предупреждали о существенном похолодании с 1 по 3 февраля.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на весну-2026. В марте и в начале апреля возможны резкие потепления, но весна не будет спешить с теплом.