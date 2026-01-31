Відео
Головна Метео Мороз до -25° і сніг — де завтра Україну скує холод

Мороз до -25° і сніг — де завтра Україну скує холод

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 22:53
Погода в Україні 1 лютого — де буде мороз -25°
Морозна погода зі снігом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 лютого, в Україні буде холодна погода з аномальними морозами. Стовпчики термометрів до -20...-25 °C, а в деяких регіонах можливий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптика Наталка Діденко

Читайте також:

Погода на 1 лютого від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що найближчої ночі очікуються сильні морози до -20...-25 °C. Вдень температура підніметься до -12...17 °C. Водночас на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі очікується -15...-20 °C, а вдень -9...-14 °C.

У південних областях вночі буде -9...-14 °C, а вдень -4...-9 °C. В Криму та Закарпатті вночі та вдень температур повітрян коливатиметься в межах -1...-6 °C морозу, вдень на Закарпатті місцями близько 0 °C.

Погода в Україні 1 лютого
Прогноз погоди на 1 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Опадів завтра не передбачається, лише у південно-східній частині вночі сніг. Також на дорогах країни місцями ожеледиця. Упродовж дня переважатиме північний вітер з поривами 5-10 м/с. 

Погода в Україні 1 лютого від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що вночі 1 лютого очікується -18...-23 °C, на півночі та заході подекуди -23...-25 °C. Водночас вдень температура повітря коливатиметься в межах -12...-17 °C.

Погода в Україні 1 лютого
Карта температур на 1 лютого. Фото: Метеопост

На півдні країни буде дещо тепліше, але показники будуть не літні. Так, вночі слід чекати -10...15 °C, а вдень -5...-10 °C. 

Нагадаємо, на Україну сунуть аномальні морози до -30 °C. Синоптики попереджали про суттєве похолодання з 1 по 3 лютого. 

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на весну-2026. У березні та на початку квітня можливі різкі потепління, але весна не поспішатиме з теплом. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
