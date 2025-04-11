Погода в Украине 12 апреля — ожидается мокрый снег в некоторых областях

Мокрый снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 12 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +7...+12 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра в областях будет облачно с прояснениями: на юге, а ночью и утром и на западе пройдет небольшой дождь. Ночью возможен мокрый снег, остальные территории — без осадков.

Ночью в западных областях, а также в Николаевской и Херсонской на дорогах местами будет гололедица. Ветер восточного направления, на западе и севере северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -5...0 °С, в большинстве западных областей и на юго-востоке +1...+3 °С;

днем +7...+12 °С.

В Карпатах завтра прогнозируют небольшой снег, днем с дождем. В горах температура воздуха будет в пределах:

ночью -5...0 °С;

днем около 0 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в эти выходные в Украину уже вернется теплая погода.

В частности, во Львове завтра столбики термометров будут показывать +7...+12 °С.