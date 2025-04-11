Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Мокрий сніг із дощем — в Укргідрометцентрі попередили області arrow

Мокрий сніг із дощем — в Укргідрометцентрі попередили області

11 квітня 2025 16:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 12 квітня — очікується мокрий сніг в деяких областях
Мокрий сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у суботу, 12 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься вдень в межах +7...+12 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня

Завтра в областях буде хмарно з проясненнями: на півдні, а вночі та вранці і на заході пройде невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг, решта територій — без опадів.

Вночі у західних областях, а також в Миколаївській та Херсонській на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер східного напрямку, на заході та півночі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -5...0 °С, у більшості західних областей та на південному сході +1...+3 °С;
  • вдень +7...+12 °С.

У Карпатах завтра прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем. В горах температура повітря буде в межах:

  • вночі -5...0 °С;
  • вдень близько 0 °С.
Яка погода буде в Україні 12 квітня - прогноз по областях
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що цими вихідними в Україну вже повернеться тепла погода.

Зокрема, у Львові завтра стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °С. 

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні квітень
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама