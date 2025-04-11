Погода в Україні 12 квітня — очікується мокрий сніг в деяких областях

Мокрий сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 12 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься вдень в межах +7...+12 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 12 квітня

Завтра в областях буде хмарно з проясненнями: на півдні, а вночі та вранці і на заході пройде невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг, решта територій — без опадів.

Вночі у західних областях, а також в Миколаївській та Херсонській на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер східного напрямку, на заході та півночі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -5...0 °С, у більшості західних областей та на південному сході +1...+3 °С;

вдень +7...+12 °С.

У Карпатах завтра прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем. В горах температура повітря буде в межах:

вночі -5...0 °С;

вдень близько 0 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що цими вихідними в Україну вже повернеться тепла погода.

Зокрема, у Львові завтра стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °С.