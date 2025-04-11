Погода в Україні 12 квітня — очікується мокрий сніг в деяких областях

Мокрий сніг із дощем — в Укргідрометцентрі попередили області
В Україні у суботу, 12 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься вдень в межах +7...+12 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня
Завтра в областях буде хмарно з проясненнями: на півдні, а вночі та вранці і на заході пройде невеликий дощ. Вночі можливий мокрий сніг, решта територій — без опадів.
Вночі у західних областях, а також в Миколаївській та Херсонській на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер східного напрямку, на заході та півночі північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -5...0 °С, у більшості західних областей та на південному сході +1...+3 °С;
- вдень +7...+12 °С.
У Карпатах завтра прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем. В горах температура повітря буде в межах:
- вночі -5...0 °С;
- вдень близько 0 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що цими вихідними в Україну вже повернеться тепла погода.
Зокрема, у Львові завтра стовпчики термометрів показуватимуть +7...+12 °С.
Читайте Новини.LIVE!