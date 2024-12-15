Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня arrow

Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня

15 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 15 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди с зонтиками зимой. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно с прояснениями. Небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. На дорогах тоже местами гололедица.

Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 декабря

Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять -3...-8 °С, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от +1...-4 °С. Днем от -2...+3 °С, в южных областях +1...+6 °С, в Крыму до +10 °С.

Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 15 декабря облачно с прояснениями, будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять -3...-8 °С, днем от -2...+3 °С.

В то же время, в Киеве ночью будет -3...-5 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается потепление до оттепели и мокрый снег.

Напомним, что в Харькове и области в воскресенье, 15 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет составлять -8...+2 °С.

Также мы сообщали, что погода во Львове и области ожидается облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК рассказали, кто и как принимает людей на контракт

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

05:05 Мокрый снег с дождем — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК рассказали, кто и как принимает людей на контракт

03:26 Нужны люди, которые умеют делать операции — вакансия "Азов"

02:44 Политолог заявил, что выборов весной в Украине не будет

01:32 Мужчина проигнорировал повестку — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:30 В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию