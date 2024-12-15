Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 15 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди с зонтиками зимой. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно с прояснениями. Небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. На дорогах тоже местами гололедица.

Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять -3...-8 °С, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от +1...-4 °С. Днем от -2...+3 °С, в южных областях +1...+6 °С, в Крыму до +10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 15 декабря облачно с прояснениями, будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять -3...-8 °С, днем от -2...+3 °С.

В то же время, в Киеве ночью будет -3...-5 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается потепление до оттепели и мокрый снег.

Напомним, что в Харькове и области в воскресенье, 15 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет составлять -8...+2 °С.

Также мы сообщали, что погода во Львове и области ожидается облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.