Прогноз погоди в Україні на завтра 15 грудня від Укргідрометцентру

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 15 грудня, буде хмарною з проясненнями. По всій території країни очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 15 грудня

Синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ. Подекуди очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.

Погода в Україні 15 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -3...-8 °C, на крайньому заході, в Одеській та Миколаївській областях -4...+1 °C. Вдень очікується -2...+3 °C, у південних областях +1...+6, а в Криму — до +10 °C.

Нагадаємо, у Львові завтра будуть сильні пориви вітру. На дорогах утвориться ожеледиця.

А у Харкові температура повітря знизиться до -8 °C. Вночі та вдень невеликий мокрий сніг.