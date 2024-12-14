Прогноз погоды в Украине на завтра 15 декабря от Укргидрометцентра

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 15 декабря, будет облачной с прояснениями. По всей территории страны ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега.

Погода в Украине 15 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 °C, на крайнем западе, в Одесской и Николаевской областях -4...+1 °C. Днем ожидается -2...+3 °C, в южных областях +1...+6, а в Крыму — до +10 °C.

Напомним, во Львове завтра будут сильные порывы ветра. На дорогах образуется гололедица.

А в Харькове температура воздуха снизится до -8 °C. Ночью и днем небольшой мокрый снег.