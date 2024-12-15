Прогноз погоди в Україні у неділю, 15 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди з парасольками взимку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 14 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 15 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний і південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви досягатимуть до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме -3...-8 °С, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від +1...-4 °С. Вдень від -2...+3 °С, у південних областях +1...+6 °С, в Криму до +10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 15 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, буде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме -3...-8 °С, вдень від -2...+3 °С.

Тим часом у Києві вночі буде -3...-5 °С, вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 15 грудня, в Україні очікується потепління до відлиги і мокрий сніг.

Нагадаємо, що у Харкові та області у неділю, 15 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме -8...+2 °С.

Також ми повідомляли, що погода у Львові та області сьогодні очікується хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.