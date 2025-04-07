Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 апреля, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 8 апреля, будет с некомфортной температурой воздуха. Синоптики предупреждают об осадках в нескольких областях и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 8 апреля от Укргидрометцентра

В течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег ожидается ночью в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей.

Погода в Украине 8 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, завтра возможно образование гололеда в западных, северных и Винницкой областях. Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Ночью ожидаются заморозки в воздухе -5...0 °C, в Карпатах -11...-6 °C. Днем будет +1...+4 °C, в южных областях +4...+9 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что на северо-востоке от Украины расположен циклон Zion, который провоцирует осадки. Однако над Северным морем есть антициклон Olivia.

"Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований обусловливает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта", — рассказала Диденко.

Антициклоны. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Украине завтра будет преобладать холодная воздушная масса. Ближайшей ночью в большинстве областей заморозки -5...0 °C, однако на Луганщине ночью +2...+5 °C.

Днем температура воздуха повысится в Украине до +2...+5 °C, в южной части +5...+9 °C.

Ветер ожидается северо-западного направления, 7-12 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завтра ожидаются заморозки и гололедица на дорогах. Кроме того, днем пройдет небольшой мокрый снег.

Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.