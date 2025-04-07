Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 апреля, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Мокрый снег и сильный ветер — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 8 апреля, будет с некомфортной температурой воздуха. Синоптики предупреждают об осадках в нескольких областях и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода на 8 апреля от Укргидрометцентра
В течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег ожидается ночью в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей.
Кроме того, завтра возможно образование гололеда в западных, северных и Винницкой областях. Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Ночью ожидаются заморозки в воздухе -5...0 °C, в Карпатах -11...-6 °C. Днем будет +1...+4 °C, в южных областях +4...+9 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что на северо-востоке от Украины расположен циклон Zion, который провоцирует осадки. Однако над Северным морем есть антициклон Olivia.
"Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований обусловливает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта", — рассказала Диденко.
В Украине завтра будет преобладать холодная воздушная масса. Ближайшей ночью в большинстве областей заморозки -5...0 °C, однако на Луганщине ночью +2...+5 °C.
Днем температура воздуха повысится в Украине до +2...+5 °C, в южной части +5...+9 °C.
Ветер ожидается северо-западного направления, 7-12 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.
Напомним, в Киеве завтра ожидаются заморозки и гололедица на дорогах. Кроме того, днем пройдет небольшой мокрый снег.
Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.
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