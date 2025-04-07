Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 квітня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 8 квітня, буде з некомфортною температурою повітря. Синоптики попереджають про опади у декількох областях та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 8 квітня від Укргідрометцентру

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг очікується вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей.

Погода в Україні 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, завтра можливе утворення ожеледиці у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер прогнозують північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Вночі очікуються заморозки в повітрі -5...0 °C, у Карпатах -11...-6 °C. Вдень буде +1...+4 °C, у південних областях +4...+9 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що на північному сході від України розташований циклон Zion, який провокує опади. Однак над Північним морем є антициклон Olivia.

"Він хоч і далеко, проте давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною. Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту", — розповіла Діденко.

Антициклони. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Україні завтра переважатиме холодна повітряна маса. Найближчої ночі у більшості областей заморозки -5...0 °C, однак на Луганщині вночі +2...+5 °C.

Вдень температура повітря підвищиться в Україні до +2...+5 °C, у південній частині +5...+9 °C.

Вітер очікується північно-західного напрямку, 7-12 метрів на секунду, однак місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві завтра очікуються заморозки та ожеледиця на дорогах. Крім того, вдень пройде невеликий мокрий сніг.

Раніше Діденко повідомила, що потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.