Погода в Украине на завтра, 18 января 2025 года, — прогноз погоды от синоптиков

Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра
Погода в Украине в субботу, 18 января, будет пасмурной. Жителей северо-востока и востока предупреждают о дождях и мокром снеге, кроме того, ряд областей окутает туманом, а дороги покроет гололедица. Местами воздух прогреется до +8 °C, однако преимущественно столбики термометров не поднимутся выше +5 C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 18 января
По прогнозу синоптиков, в Украине будет сухая и облачная погода. В то же время на северо-востоке и востоке ожидается дождь с мокрым снегом. Также в Укргидрометцентре предупреждают о гололедице в западных областях и тумане в Карпатах. Ветер будет северо-западный, разовьет скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °C, в Карпатах -8...-3 °C;
- днем 0...+5 °C, на юге возможно до +8 °C.
Погода в Украине от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко предупреждает 18 января о сильном ветре со штормовыми порывами — 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью около 0 °C,
- днем +1...+6 °C, в Киеве +2...+4 °C.
В то же время синоптик предварительно прогнозирует аномально теплую погоду до +20 °C на юго-западе 30 января.
Напомним, что в Киеве завтра погода будет идеальной для прогулок. Синоптики осадков не прогнозируют, воздух может прогреться до +4 °C.
Также во Львове 18 января ожидается повышенная опасность на дорогах. Горожан предупреждают о гололедице и тумане.
В то же время в Харькове в субботу прогнозируют идеальную зимнюю погоду. Днем столбики термометров подскочат до +5 °С.
Добавим, что на выходных 18-19 января возможен штормовой ветер до 20 м/с. Кроме того, в ряде областей предупреждают о дожде и тумане с изморозью.
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