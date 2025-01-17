Погода в Украине на завтра, 18 января 2025 года, — прогноз погоды от синоптиков

Снегоочистительная машина убирает снег в непогоду. Иллюстративное фото: Слово и дело

Погода в Украине в субботу, 18 января, будет пасмурной. Жителей северо-востока и востока предупреждают о дождях и мокром снеге, кроме того, ряд областей окутает туманом, а дороги покроет гололедица. Местами воздух прогреется до +8 °C, однако преимущественно столбики термометров не поднимутся выше +5 C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 18 января

По прогнозу синоптиков, в Украине будет сухая и облачная погода. В то же время на северо-востоке и востоке ожидается дождь с мокрым снегом. Также в Укргидрометцентре предупреждают о гололедице в западных областях и тумане в Карпатах. Ветер будет северо-западный, разовьет скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, в Карпатах -8...-3 °C;

днем 0...+5 °C, на юге возможно до +8 °C.

Карта прогноза погоды от Укргидрометцентра на 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко предупреждает 18 января о сильном ветре со штормовыми порывами — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью около 0 °C,

днем +1...+6 °C, в Киеве +2...+4 °C.

В то же время синоптик предварительно прогнозирует аномально теплую погоду до +20 °C на юго-западе 30 января.

Карта погоды в Европе на 30 января. фото: Наталка Диденко

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Напомним, что в Киеве завтра погода будет идеальной для прогулок. Синоптики осадков не прогнозируют, воздух может прогреться до +4 °C.

Также во Львове 18 января ожидается повышенная опасность на дорогах. Горожан предупреждают о гололедице и тумане.

В то же время в Харькове в субботу прогнозируют идеальную зимнюю погоду. Днем столбики термометров подскочат до +5 °С.

Добавим, что на выходных 18-19 января возможен штормовой ветер до 20 м/с. Кроме того, в ряде областей предупреждают о дожде и тумане с изморозью.