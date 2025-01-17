Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра arrow

Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра

17 января 2025 22:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 18 января 2025 года, — прогноз погоды от синоптиков
Снегоочистительная машина убирает снег в непогоду. Иллюстративное фото: Слово и дело
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 18 января, будет пасмурной. Жителей северо-востока и востока предупреждают о дождях и мокром снеге, кроме того, ряд областей окутает туманом, а дороги покроет гололедица. Местами воздух прогреется до +8 °C, однако преимущественно столбики термометров не поднимутся выше +5 C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 18 января

По прогнозу синоптиков, в Украине будет сухая и облачная погода. В то же время на северо-востоке и востоке ожидается дождь с мокрым снегом. Также в Укргидрометцентре предупреждают о гололедице в западных областях и тумане в Карпатах. Ветер будет северо-западный, разовьет скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -2...+3 °C, в Карпатах -8...-3 °C;
  • днем 0...+5 °C, на юге возможно до +8 °C.
Прогноз погоды в Украине на завтра 18 января
Карта прогноза погоды от Укргидрометцентра на 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко предупреждает 18 января о сильном ветре со штормовыми порывами — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью около 0 °C,
  • днем +1...+6 °C, в Киеве +2...+4 °C.

В то же время синоптик предварительно прогнозирует аномально теплую погоду до +20 °C на юго-западе 30 января.

Погода от Наталки Диденко на завтра 18 января
Карта погоды в Европе на 30 января. фото: Наталка Диденко
Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра - фото 3
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Напомним, что в Киеве завтра погода будет идеальной для прогулок. Синоптики осадков не прогнозируют, воздух может прогреться до +4 °C.

Также во Львове 18 января ожидается повышенная опасность на дорогах. Горожан предупреждают о гололедице и тумане.

В то же время в Харькове в субботу прогнозируют идеальную зимнюю погоду. Днем столбики термометров подскочат до +5 °С.

Добавим, что на выходных 18-19 января возможен штормовой ветер до 20 м/с. Кроме того, в ряде областей предупреждают о дожде и тумане с изморозью.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко дождь гололедица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 На Львовщине ТЦК мобилизовал забронированного — что решил суд

22:33 ЕС активизирует расследование касаемо X — при чем здесь Трамп

22:02 Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра

21:58 Зеленский раскрыл детали Ставки — речь шла о независимости

21:58 Шмыгаль удивил количеством украинцев, получившим зимнюю 1000

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Одессит подал в суд на ТЦК из-за штрафа — какое решение

21:36 В США признались в тайной помощи Украине — детали NYT

21:33 Какие данные должна содержать повестка от ТЦК — полный список

21:26 Трамп решил изменить место проведения инаугурации — какая причина

20:58 Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину

22:33 На Львовщине ТЦК мобилизовал забронированного — что решил суд

22:33 ЕС активизирует расследование касаемо X — при чем здесь Трамп

22:02 Мокрый снег и штормовой ветер — где поднимется метель завтра

21:58 Зеленский раскрыл детали Ставки — речь шла о независимости

21:58 Шмыгаль удивил количеством украинцев, получившим зимнюю 1000

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Одессит подал в суд на ТЦК из-за штрафа — какое решение

21:36 В США признались в тайной помощи Украине — детали NYT

21:33 Какие данные должна содержать повестка от ТЦК — полный список

21:26 Трамп решил изменить место проведения инаугурации — какая причина

20:58 Пригрозил взаимными мерами — Фицо пожаловался Шольцу на Украину

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея