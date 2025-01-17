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Мокрий сніг та штормовий вітер — де здійметься завірюха завтра

17 січня 2025 22:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 18 січня 2025 року, — прогноз погоди від синоптиків
Снігоочисна машина прибирає сніг в негоду. Ілюстративне фото: Слово і діло
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в суботу, 18 січня, буде хмарною. Мешканців північного сходу та сходу попереджають про дощі й мокрий сніг, крім того, низку областей огорне туманом, а дороги вкриє ожеледиця. Місцями повітря прогріється до +8 °C, однак переважно стовпчики термометрів не підіймуться вище +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 18 січня

За прогнозом синоптиків, в Україні буде суха й хмарна погода. Водночас на північному сході та сході очікується дощ із мокрим снігом. також в Укргідрометцентрі попереджають про ожеледицю в західних областях та туман в Карпатах. Вітер буде північно-західний, розвине швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...+3 °C, в Карпатах -8...-3 °C;
  • вдень 0...+5 °C, на півдні можливо до +8 °C.
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 січня
Мапа прогнозу погоди від Укргідрометцентру на 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко попереджає 18 січня про сильний вітер зі штормовими поривами — 15-20 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі близько 0 °C,
  • вдень +1...+6 °C, у Києві +2...+4 °C.

Водночас синоптикиня попередньо прогнозує аномально теплу погоду до +20 °C на південному заході 30 січня.

Погода від Наталки Діденко на завтра 18 січня
Мапа погоди в Європі на 30 січня. фото: Наталка Діденко
Мокрий сніг та штормовий вітер — де здійметься завірюха завтра - фото 3
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, що в Києві завтра погода буде ідеальною для прогулянок. Синоптики опадів не прогнозують, повітря може прогрітися до +4 °C.

Також у Львові 18 січня очікується підвищена небезпека на дорогах. Містян попереджають про ожеледицю та туман.

Натомість у Харкові в суботу прогнозують ідеальну зимову погоду. Вдень стовпчики термометрів підскочать до +5 °С.

Додамо, що на вихідних 18-19 січня можливий штормовий вітер до 20 м/с. Крім того, в низці областей попереджають про дощ та туман із памороззю.

погода Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко дощ ожеледиця

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